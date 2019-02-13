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Mars InSight завершила установку датчиков на Марсе 

ТАСС + ещё 3 8 часов назад
Фото: NASA
Автоматическая межпланетная станция Mars InSight завершила установку на Марсе измерительных приборов. Об этом в среду сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Вся команда в сборе: сейсмометр, его защитный кожух, а также датчик теплового потока. Это не такая простая задача — разместить столь чувствительные приборы на поверхности другой планеты, — написали специалисты NASA на странице миссии Mars InSight в Twitter. — Вместе мы раскроем некоторые глубинные секреты Марса".
Своего рода термометр — это второе из двух выносных измерительных устройств, которые входят в научный комплекс станции. С помощью данного датчика ученые надеются изучить тепловые потоки, которые исходят из внутренних слоев Марса.
Первый на поверхности Марса прибор — сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) — был установлен в декабре прошлого года. Он, в свою очередь, позволит исследователям понять внутреннюю структуру Марса, изучив колебания грунта, или так называемые марсотрясения. Анализируя то, как сейсмические волны распространяются через оболочки Марса, исследователи надеются определить глубину и состав каждого из слоев.
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Наука и техника , Наука , NASA , США
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