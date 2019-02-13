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Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram 

РИА Новости + ещё 7 6 часов назад
Фото: Р-Спорт
Пользователи приложения Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным портала, 58% пользователей Instagram испытывает проблемы с загрузкой новых публикаций в ленте, 22% жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 18% испытывают проблемы с веб-сайтом.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
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