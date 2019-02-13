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Google запатентовала модульный самосборный смартфон 

Прайм + ещё 5 13 часов назад
Фото: Reuters
Американская корпорация Google патентует сборный вариант смартфона, соответствующая заявка опубликована на сайте PATENTSCOPE.
Новый гаджет от Google будет модульным: он будет продаваться в разобранном виде, каждый покупатель сам соберет модель устройства по своим потребностям.
Как пишет "Популярная механика", работа над новым устройством компании — перезапуск Project Ara — более ранней концепции аппаратно-модифицируемых пользователем гаджетов.
В заявке на патент описывается гаджет, "сердцем" которого станет главный блок с чипсетом, экраном, датчиками и батареей. вместе с подключенным блоком расширения все детали будут помещаться в единый корпус.
Самой интересной деталью будет модуль с дополнительным оборудованием: здесь может быть очень широкий спектр устройств, от отдельной камеры или джойстика для игр. Возможно, устройтсво будет совместимо с гаджетами сторонних производителей.
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Наука и техника , Гаджеты , Google , журнал "Популярная механика"
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