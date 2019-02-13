Google запатентовала модульный самосборный смартфон

Американская корпорация Google патентует сборный вариант смартфона, соответствующая заявка опубликована на сайте PATENTSCOPE.

Новый гаджет от Google будет модульным: он будет продаваться в разобранном виде, каждый покупатель сам соберет модель устройства по своим потребностям.

Как пишет "Популярная механика" , работа над новым устройством компании — перезапуск Project Ara — более ранней концепции аппаратно-модифицируемых пользователем гаджетов.

В заявке на патент описывается гаджет, "сердцем" которого станет главный блок с чипсетом, экраном, датчиками и батареей. вместе с подключенным блоком расширения все детали будут помещаться в единый корпус.

Самой интересной деталью будет модуль с дополнительным оборудованием: здесь может быть очень широкий спектр устройств, от отдельной камеры или джойстика для игр. Возможно, устройтсво будет совместимо с гаджетами сторонних производителей.