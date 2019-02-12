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Предложена неожиданная разгадка тайны Стоунхенджа 

Российская Газета + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: Bettina Schulz Paulsson / University of Gothenburg
Археолог Беттина Шульц-Паулссон из Гетеборгского университета в Швеции и ее команда выдвинули гипотезу о том, что строителей знаменитого Стоунхенджа вдохновили люди, жившие на территории современной Франции.
Исследование опубликовано в журнале PNAS, а его краткая версия приведена на портале Phys.org. Автор работы отмечает, что самым известным из мегалитов является английский Стоунхендж.
Однако в целом в Европе насчитывается около 35 тысяч загадочных каменных сооружений. В новом исследовании утверждается, что строить эти структуры начали на территории современной Бретани на северо-западе Франции.
Возраст самых древних из них составляет около 7000 лет. То есть они примерно на 2500 тысячи лет старше Стоунхенджа. По мнению Шульц-Паулссон, практика строительства подобных сооружений распространилась из "Франции" в течение приблизительно 1000 лет.
Исследование растянулось на 10 лет. За этот период времени с использованием радиоуглеродного датирования археологическая команда обследовала свыше 2000 древних каменных сооружений по всей Европе. В результате удалось проследить их эволюцию.
"Мы установили, что самые ранние мегалиты возникли на северо-западе Франции и распространились вдоль морских маршрутов Средиземного и Атлантического побережья в течение трех последовательных этапов, — сообщила Беттина Шульц-Паулссон. — Возможно, Стоунхендж и не построили "древние французы". Но они, вероятно, вдохновили тех людей, которые его возвели, и дали им идею".
К слову, другие теории утверждают, что мегалитические сооружения впервые появились на Ближнем Востоке.
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Наука и техника , Наука , Франция , Швеция
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