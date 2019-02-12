Московские школьники случайно нашли неизвестную звезду

Московские школьники, которые занимаются практической астрофизикой, снова сделали открытие — зафиксировали вспышку в созвездии Центавра и точно установили координаты ещё одной звезды. У открытия семь соавторов. Ранее эта же группа уже обнаружила сверхновую в созвездии Летающей рыбы. Первооткрывателем официально стал 9-летний москвич Диего Фернандес Ортис.

Пока обычные люди по субботам отдыхают, у этих юных астрономов — самая напряженная пора. Связано это, конечно, в основном с тем, что занятие как раз выпадает именно на этот день недели. А тут в прямом смысле сошлись все звезды для научного открытия. Вспышку новой звезды в созвездии Центавра именитые астрономы не заметили, а вот школьники-любители обнаружили и тем самым вписали свои имена в историю.

"Когда мы увидели эту лишнюю звездочку, к экрану компьютера бросились, и все трое ткнули пальцем в то место, где находится звезда и закричали: "Вот она! Вот она!" Ну а потом уже началась, конечно, рутинная работа, потому что нужно было успокоиться, остыть", — говорит руководитель планетария комплекса "Воробьевы горы" Денис Денисенко.

Пришлось даже задержаться после занятия — расходиться по домам никому не хотелось. Виной тому и адреналин и вполне понятная эйфория. Сейчас, правда, скромничают. Вроде бы и знали, где искать, но когда нашли — все равно долго не могли поверить. Ответ же лежал на поверхности. Эту область неба уже просматривал японский рентгеновский телескоп, правда, зафиксировал только какое-то яркое пятно. Это юным астрономам показалось интересным, и решение понаблюдать за непонятным свечением возникло само собой. Рассмотреть это созвездие в нашем полушарии просто невозможно, а вот для австралийцев вполне реально. Повезло, что в этот день местный телескоп как раз был доступен для всех желающих. Ну а дальше ребята просто сравнили эту область неба с архивным снимком двадцатилетней давности. Казалось бы — просто повезло. Только вот у этих школьников за плечами уже не первое открытие. Открывали и переменные звезды и даже сверхновую.

"Для меня каждое открытие — это большой шаг вперед. Я набираюсь опыта и примерно начинаю представлять: как звезды меняются, и принцип поиска звезд", — говорит астроном Иван Спасич.

Такие объекты действительно редкие — даже сверхновые обнаруживают намного чаще. Останавливаться на достигнутом юные астрономы не планируют. В их планах — только грандиозные открытия.