Массивная звезда могла помочь Земле не стать планетой-океаном

Как показали ученые при помощи компьютерных моделей, то, что наша планета имеет в целом умеренный климат и не является планетой-океаном, может быть связано с тем, что поблизости в далеком прошлом находилась массивная звезда.

Новейшие компьютерные симуляции показали, что Земля является очень необычной планетой. Она содержит действительно много воды в сравнении с такими планетами, как Меркурий или Марс: учитывая что 75 процентов поверхности Земли покрыты водой, можно было бы думать о нашей планете как о водном мире. При этом, однако, модели указывают на то, что в системах, подобных нашей, планета должна была бы быть гигантским шаром льда с ледяным океаном, покрывающим всю ее поверхность (планетой-океаном).

Почему же Земля не является такой? Согласно исследователям, это может быть связано с тем, что в районе Солнечной системы при ее формировании имела массивная звезда: последняя, достигнув конца жизненного цикла и став сверхновой, выбросила огромное количество вещества, некоторая часть которого состояла из радиоактивных элементов, таких как алюминий-26.

Как предполагают симуляции, наличие данных элементов в планетезималях обеспечило дополнительное тепло, которое помогло испарить большую часть воды, что, в свою очередь, позволило избежать формирования глобального океана с толстым слоем льда. Начался углеродный цикл, который помог стабилизировать климат и привел к формированию условий, пригодных для возникновения жизни.

Результаты нового исследования не только проливают свет на эволюцию Земли, но также могут помочь ученым при поиске потенциально жизнепригодных планет.

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Nature Astronomy, кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Мичиганского университета.