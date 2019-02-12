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Москвичи увидят сближение Марса и «планеты-лежебоки» 

Газета.Ru + ещё 11 12 февраля 2019
Фото: flickr.com
Наблюдать за сближением Марса и Урана москвичи смогут вечером 13 февраля 2019 года с помощью бинокля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Отмечается, что сближение произойдет в 21.00 мск, разделять планеты будут примерно два лунных диска. Марс легко будет увидеть по характерному оранжевому свечению, уран же виден в ночном небе как очень тусклая звезда.
Диаметр Урана почти в 7,5 раз больше диаметра Марса, он находится в 12,5 раз дальше от Земли, чем Марс.
Как отметили в планетарии, Уран часто называют "планетой-лежебокой" из-за того, что его ось наклонена, поэтому он обращается вокруг Солнца, лежа на боку.
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Наука и техника , Новости Москвы , Погода
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