Москвичи увидят сближение Марса и «планеты-лежебоки»

Наблюдать за сближением Марса и Урана москвичи смогут вечером 13 февраля 2019 года с помощью бинокля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что сближение произойдет в 21.00 мск, разделять планеты будут примерно два лунных диска. Марс легко будет увидеть по характерному оранжевому свечению, уран же виден в ночном небе как очень тусклая звезда.

Диаметр Урана почти в 7,5 раз больше диаметра Марса, он находится в 12,5 раз дальше от Земли, чем Марс.

Как отметили в планетарии, Уран часто называют "планетой-лежебокой" из-за того, что его ось наклонена, поэтому он обращается вокруг Солнца, лежа на боку.