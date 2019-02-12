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Новая технология превратит пластиковые отходы в нефть 

TechCult 12 февраля 2019
Фото: TechCult
Ежегодно в мире производятся миллионы тонн пластиковых изделий, которые затем превращаются в отходы. Так, по состоянию на 2015 год до 12,7 млн метрических тонн пласмассового мусора ежегодно попадает в мировой океан. А что если превратить эти гигантские скопления пластика в топливо?
Ученые Университета Пердью (США) под руководством профессора химии Линды Ван разработали технологию переработки полиолефина, наиболее распространенного типа термопластика, используемого при создании самых разных изделий — от бутылочных крышек до научных инструментов.
По ее словам, в результате переработки будут производиться множество ценных продуктов, включая полимеры, нафту (смесь углеводородов) и всевозможные виды топлива.
Линда Ван и ее коллеги обратились к технологии под названием «гидротермальное сжижение». Она заключается в нагреве материалов до умеренных температур под высоким давлением, что превращает их в нефть, состоящую из множества ценных углеводородных соединений. Таким образом, ученые научились перерабатывать до 91% полиолефина.
Полученная нефть затем превращается в бензиновые смеси и сырье для других химикатов, которые можно также разделить на различные виды топлива, в частности, на бензин и дизтопливо. В количественном выражении их производство можно довести до 4% от уровня мирового потребления.
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Наука и техника , США
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