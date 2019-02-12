Красноярский геолог открыл новый минерал

Сотрудник Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске Геннадий Шведов признан первооткрывателем нового минерала — огнитита, сообщается на сайте вуза.

США, Канады, Великобритании, Австрии, Италии и В университете отметили, что открытие было сделано почти пять лет назад в составе международной группы ученых из России Германии . Официальное признание этого факта произошло на январском заседании Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации (CNMNC) Международной минералогической ассоциации.

Огнитит был найден в дунит-верлитовом массиве Огнит (другое название Медек) в Иркутской области. Его удалось выявить в результате многолетних исследований сульфидных медно-никель-платиноидных руд. Изначально его хотели назвать байкалитом, но оказалось, что такой минерал уже есть, хотя он еще не признан официально.

«Новая фаза (неизвестное соединение — прим. «Ленты.ру») была обнаружена при изучении руд массива в районе Байкала. Был составлен производственный отчет, и я занялся другими делами. Позже при изучении минерала обратили внимание на его необычную структуру», — цитирует пресс-служба СФУ слова Шведова.

Значительная часть работы по исследованию огнитита — в частности, изучение образцов на электронном микроскопе — была проведена в R&D-центре, созданном в Институте горного дела, геологии и геотехнологий совместно с компанией «Норникель»

Новый минерал относится к классу сульфосолей и образует выделения в халькопирите совместно с самородным висмутом, алтаитом и гесситом. Его формулу можно представить как NiBiTe, где никель составляет 14,85 процента, висмут 52,87 процента, теллур — 32,28 процента. Он пополнил коллекцию красноярского Музея геологии Центральной Сибири GEOS.