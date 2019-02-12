Новый минерал с содержанием никеля, висмута и теллура открыли при изучении рудных массивов в Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета (Красноярск).
Доцент кафедры геологии месторождений и методики разведки Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Геннадий Шведов вошел в число международной группы ученых, открывшей новый минерал.
"Его формулу можно представить как NiBiTe, где никель составляет 14,85%, висмут 52,87%, теллур — 32,28%. Огнитит был назван в честь дунит-верлитового массива Огнит (другое название Медек, Иркутская область), где и был выявлен в результате многолетних минераграфических исследований сульфидных медно-никель-платиноидных руд", — говорится в сообщении.
Как пояснил Шведов ТАСС, единственный образец минерала хранится в Музее геологии средней Сибири в Красноярске, и посмотреть его можно только под микроскопом. Свойства и потенциал использования нового минерала еще предстоит изучить.