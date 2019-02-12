«Роскосмос» усилит подготовку взаимодействия космонавтов с робототехникой

"Роскосмос" после декабрьского выхода российских космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева с целью осмотра отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", когда им пришлось работать с острыми инструментами и вскрывать обшивку корабля, решил усилить подготовку взаимодействия космонавтов с робототехникой, с помощью которой могут проводиться опасные операции в космосе. Об этом в своем Twitter написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"После выхода космонавтов Кононенко и Прокопьева в открытый космос решено активизировать исследования взаимодействия космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме. Это необходимо для обеспечения безопасных операций на внешнем борту космической станции", — написал Рогозин. После выхода космонавтов Кононенко и Прокопьева в открытый космос решено активизировать исследования взаимодействия космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме. Это необходимо для обеспечения безопасных операций на внешнем борту космической станции pic.twitter.com/0pI7bEVDIg— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что антропоморфный робот SAR-401 (предшественник робота "Федора") прошел тренировки в Центре подготовки космонавтов

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу станции сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Само отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом. В "Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие ремонтным составом "Герметалл".