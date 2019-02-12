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«Роскосмос» усилит подготовку взаимодействия космонавтов с робототехникой 

РИА Новости + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
"Роскосмос" после декабрьского выхода российских космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева с целью осмотра отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", когда им пришлось работать с острыми инструментами и вскрывать обшивку корабля, решил усилить подготовку взаимодействия космонавтов с робототехникой, с помощью которой могут проводиться опасные операции в космосе. Об этом в своем Twitter написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"После выхода космонавтов Кононенко и Прокопьева в открытый космос решено активизировать исследования взаимодействия космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме. Это необходимо для обеспечения безопасных операций на внешнем борту космической станции", — написал Рогозин.
Ранее сообщалось, что антропоморфный робот SAR-401 (предшественник робота "Федора") прошел тренировки в Центре подготовки космонавтов.
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу станции сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Само отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом. В "Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие ремонтным составом "Герметалл".
Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (где производят "Союзы") не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому в середине сентября "Роскосмос" сформировал спецкомиссию. Кроме того, расследованием занялись правоохранительные органы. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос, чтобы взять образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю и передали следователям.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Сергей Прокопьев , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , РКК Энергия , МВД
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