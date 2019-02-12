Сотрудники Института медико-биологических проблем РАН изучили версию о том, что отверстие в обшивке «Союза» могли появиться из-за деятельности микроорганизмов, которая не подтвердилась, сообщил ведущий научный сотрудник учреждения Светлана Поддубко.
По её словам, специалисты исследовали пробы, собранные возле дыры, и выяснили, что количества микроорганизмов на МКС недостаточно, чтобы появилась коррозия и разрушение металла.
«Это другая этиология», — подчеркнула Поддубко.
Она отметила, что ряд плесневелых грибов и бактерий может оказывать негативное воздействие на оборудования станции, однако отверстие на корабле появилось по другим причинам, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у российских экспертов достаточно улик для того, чтобы установить причины появления дыры в корабле «Союз МС-09».