РАН: микробы не могли «прогрызть» дыру в «Союзе»

Сотрудники Института медико-биологических проблем РАН изучили версию о том, что отверстие в обшивке «Союза» могли появиться из-за деятельности микроорганизмов, которая не подтвердилась, сообщил ведущий научный сотрудник учреждения Светлана Поддубко.

По её словам, специалисты исследовали пробы, собранные возле дыры, и выяснили, что количества микроорганизмов на МКС недостаточно, чтобы появилась коррозия и разрушение металла.

«Это другая этиология», — подчеркнула Поддубко.

Она отметила, что ряд плесневелых грибов и бактерий может оказывать негативное воздействие на оборудования станции, однако отверстие на корабле появилось по другим причинам, передаёт «Интерфакс»