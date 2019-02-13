«Роскосмос» зарубит «русский Хаббл»

«Роскосмос» намерен в 2019 году сократить финансирование проекта космического телескопа «Спектр-УФ» в три раза, а в 2020 году — еще в десять раз, что фактически остановит работы по созданию «русского Хаббла». Об этом сообщил РИА Новости заместитель научного руководителя проекта, заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«Если на один год есть какой-то провал [финансирования], то это не совсем катастрофа. Катастрофа — это когда на три года провал, тогда уже никакое внутреннее кредитование невозможно. Сейчас получается так», — сказал ученый.

По его словам, участники проекта «Спектр-УФ» получили письмо от «Роскосмоса», где предлагается в 2019 году «подписанный контракт сократить в три раза, 2020-й год от планируемого сократить в десять раз, а от исходного финансирования — в 15 раз».

«Самое печальное, что и в 2021 году тоже почти нулевое финансирование», — добавил Сачков.

Замдиректора института отметил, что если «раньше нам казалось дикостью в два раза снижение финансирования, то теперь сокращение в десять раз — норма».

«Понятно, ситуация в стране тяжелая, на все денег не хватает, нужно приоритеты выставлять. Но потом сами же чиновники "Роскосмоса" нам скажут, что мы 20 лет выполняем проект и сами виноваты. Мы же понимаем, что если нет денег, значит, нет денег. Но надо про это честно сказать», — сказал Сачков.

Специалист также обратил внимание на репутационные потери для страны от переноса запуска телескопа, в создании которого участвуют западные коллеги, а также отметил принятую в госкорпорации практику, согласно которой ответственность за перенос запусков перелагается на исполнителей проекта.

В январе стало известно об отсутствии связи со «Спектром-Р». Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

В июне 2018 года заместитель генерального директора «Роскосмоса» по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов заявил, что «Спектр-УФ» будет запущена на ракете «Ангара-A5» с космодрома Восточный в 2024 году.

Согласно Федеральной космической программе на 2016-2025 годы запуск «Спектр-УФ» запланирован на 2024 год. Космическая обсерватория предназначена для получения изображений и спектроскопии в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Ближайшим аналогом «Спектр-УФ» является американский Hubble.