Археологи раскрыли тайну подземного хода в Выборгский замок

Археологи обнаружили конечную точку тайного подземного хода, ведущего от северного фасада Комендантского дома в Выборгский замок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Комендантский дом (дом наместника) — проездное здание в комплексе сооружений Выборгского замка, главный вход, через который посетители Замкового острова попадают с Крепостного моста во внутренний двор замка.

"В результате археологических и консервационных работ, проведенных в 2018 году, была раскрыта загадка подземного хода у северного торцевого фасада Комендантского дома, входящего в комплекс сооружений Выборгского замка. Оказалось, что там расположено сводчатое подземное помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны", — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, строение датируется началом XVI — концом XVII века.

По словам директора историко-архитектурного музея-заповедника "Выборгский замок" Владимира Цоя, предположительно, что подземный ход — сооружение военного характера. "Возможно, это пороховой погреб или камера для ведения подошвенного боя для защиты основного входа в замок", — отметил Цой, слова которого приводятся в сообщении.

Специалисты во время археологических работ полностью расчистили помещение, зафиксировали своды и сделали 3D модель.

Отмечается, что после завершения консервации и реставрации сооружение станет частью музейной экспозиции.

Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.