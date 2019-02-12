В Роскосмосе указали Маску на ошибки в заявлении о рекорде двигателя Raptor

Главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин заявил, что основатель компании Space X Илон Маск допустил некорректное сравнение характеристик двигателя Raptor с российским двигателем РД-180. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Маск написал в своем твиттере, что разработанный его компанией двигатель Raptor достиг давления 268,9 бара, побив предыдущий рекорд российского РД-180.

"Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема", — сказал Левочкин.

Он отметил, что иная топливная система предполагает другие характеристики и режимы работы двигателя. Он заключил, что сравнение Маска похоже на сравнение характеристик бензинового и дизельного двигателей.