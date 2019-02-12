Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роскосмосе указали Маску на ошибки в заявлении о рекорде двигателя Raptor 

Газета.Ru + ещё 48 12 февраля 2019
Главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин заявил, что основатель компании Space X Илон Маск допустил некорректное сравнение характеристик двигателя Raptor с российским двигателем РД-180. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Маск написал в своем твиттере, что разработанный его компанией двигатель Raptor достиг давления 268,9 бара, побив предыдущий рекорд российского РД-180.
"Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема", — сказал Левочкин.
Он отметил, что иная топливная система предполагает другие характеристики и режимы работы двигателя. Он заключил, что сравнение Маска похоже на сравнение характеристик бензинового и дизельного двигателей.
Газета.Ru: последние новости
NASA объявило о конце 15-летней миссии марсохода Opportunity В Индии обнаружили "загадочную" лягушку Скелет неизвестной девочки найдет в заброшенной гробнице
Наука и техника , Видео , Технологии , Илон Маск , Роскосмос , НПО "Энергомаш"
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение