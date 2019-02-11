Маск считает, что двигатель SpaceX опередил РД-180 по уровню давления в камере сгорания

Разрабатываемый компанией SpaceX двигатель Raptor, который предполагается использовать в проекте BFR, на испытаниях побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания, заявил в понедельник глава SpaceX Илон Маск

"Сегодня Raptor достиг показателя [давления в камере сгорания] 268,9 бар (приблизительно равно 265,4 атмосферы — прим. ТАСС), что побило прежний рекорд, установленный потрясающим российским РД-180", — написал Маск в Twitter.

По данным разработавшего РД-180 НПО "Энергомаш", уровень давления в камере сгорания российского двигателя составляет 261,7 килограмм-силы на кв. см (примерно равняется 253,3 атмосферы).

В конце декабря 2018 года Маск дал высокую оценку конструкции РД-180, отметив, что использование в американской ракете-носителе Atlas V российского двигателя должно быть "стыдным" фактом для производителей из США, таких как Lockheed Martin и Boeing

Маск основал SpaceX в 2002 году. Только в 2018 году компания успешно провела 21 ракетный пуск, в том числе первый старт тяжелой Falcon Heavy.

Проект BFR (Big Falcon Rocket) предполагает создание сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что система будет состоять из двух ступеней — Booster (то есть "Ускоритель") и Ship ("Корабль"), причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.