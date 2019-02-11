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Маск считает, что двигатель SpaceX опередил РД-180 по уровню давления в камере сгорания 

ТАСС + ещё 15 46 минут назад
Фото: AP Photo/Paul Sancya
Разрабатываемый компанией SpaceX двигатель Raptor, который предполагается использовать в проекте BFR, на испытаниях побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания, заявил в понедельник глава SpaceX Илон Маск.
"Сегодня Raptor достиг показателя [давления в камере сгорания] 268,9 бар (приблизительно равно 265,4 атмосферы — прим. ТАСС), что побило прежний рекорд, установленный потрясающим российским РД-180", — написал Маск в Twitter.
По данным разработавшего РД-180 НПО "Энергомаш", уровень давления в камере сгорания российского двигателя составляет 261,7 килограмм-силы на кв. см (примерно равняется 253,3 атмосферы).
В конце декабря 2018 года Маск дал высокую оценку конструкции РД-180, отметив, что использование в американской ракете-носителе Atlas V российского двигателя должно быть "стыдным" фактом для производителей из США, таких как Lockheed Martin и Boeing.
Маск основал SpaceX в 2002 году. Только в 2018 году компания успешно провела 21 ракетный пуск, в том числе первый старт тяжелой Falcon Heavy.
Проект BFR (Big Falcon Rocket) предполагает создание сверхтяжелой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что система будет состоять из двух ступеней — Booster (то есть "Ускоритель") и Ship ("Корабль"), причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.
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Наука и техника , Армия , Оружие , Технологии , Илон Маск , Boeing , SpaceX , ИТАР-ТАСС
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