Рогозин рассказал о кадровых проблемах в космической отрасли

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о кадровых проблемах и растрате конструкторского потенциала в отрасли, отметив, что необходимо воспитывать новое поколение инженеров и конструкторов.

"И здесь мы сталкиваемся с массой проблем. Прежде всего, с проблемой человеческой. Потому что за последние годы мы растеряли конструкторский потенциал. Молодёжь есть. Она очень талантливая. Но она ещё ничего не создавала, ничего нового не конструировала. Самые свежие наработки двадцатилетней давности. Поэтому задача, которая стоит, и я её понимаю как руководитель отрасли — воспитать класс конструкторов и инженеров, озадачить их новыми целями и проектами и обеспечить прорывные решения", — сказал Рогозин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он отметил, что перед космической отраслью стоит много задач, решить которые без специалистов невозможно.

"Но у нас и другого варианта нет. Ещё раз говорю, 21, 22 год — это завтра. Для ракетной отрасли вот такого рода планирование на 10, даже на 15 лет — это естественная вещь. Ракеты создаются от 7 до 20 лет, новые корабли — от 8 до 20 лет, это мировая практика у американцев, китайцев, у нас, у кого хотите. Мы хотим сжать эти сроки, чтобы как можно быстрее получить результат", — заявил Рогозин.

По его словам, сегодня в российской ракетно-космической отрасли работают 200 тысяч человек, 70 тысяч из них — это молодые люди, которые пришли совсем недавно. Средняя зарплата составляет 64 тысячи рублей, а каждое высококвалифицированное рабочее место в космической отрасли автоматически создаёт девять высококвалифицированных рабочих мест в других отраслях.