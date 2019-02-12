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Китайский аппарат «Чанъэ-4» и луноход «уснули» на обратной стороне Луны 

РИА Новости + ещё 7 12 февраля 2019
Фото: © AP Photo / Xinhua News Agency/China National Space Administration
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2", уже более месяца исследующие обратную сторону Луны, вновь "уснули", чтобы переждать холодную лунную ночь, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat.
Как отмечается в сообщении, "Чанъэ-4" и "Юйту-2" (Нефритовый заяц) работали в новогодние праздники, пока весь Китай отдыхал, и теперь пришло их время "поспать". "Чанъэ-4" и "Юйту-2" вошли в спящий режим в понедельник вечером около 19.00 по пекинскому времени (14.00 мск) и в 19.30 соответственно. Луноход должен "проснуться" 28 февраля, а "Чанъэ-4" — 1 марта.
Ученые, ведущие проект, сообщили, что все системы обоих аппаратов работают в штатном режиме, а эксперименты выполняются по плану без каких-либо осложнений.
"Чанъэ-4" утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. Аппарат прилунился в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. Китайское национальное космическое управление признало абсолютно успешной миссию "Чанъэ-4" по исследованию обратной стороны Луны.
За время своего пребывания на обратной стороне Луны китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач, включая первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, в ходе которого удалось прорастить хлопчатник. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника Земли.
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Наука и техника , Азия , Китай
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