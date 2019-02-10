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Найдены следы неизвестной цивилизации в Сахаре 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 1 час назад
Фото: nsn.fm
Следы неизвестной цивилизации в Западной Сахаре обнаружили ученые из Университета Восточной Англии. Об этом сообщает Live Science.
Исследование началось с изучения снимков местности, сделанных и со спутника, и аэрофотографии. Археологи обратили внимание на необычные изображения. После проведенных раскопок ученые обнаружили остатки построек.
Сооружения, созданные из камней, были разного размера и формы — от обычного прямоугольника до круга и полукруга. Площадь отдельных комплексов достигает 630 метров.
Предварительно ученые определили «возраст» построек более полутора тысячи лет.
Ранее египтолог Виктор Солкин в беседе НСН объяснил, как древние египтяне перемещали массивные каменные блоки на большие расстояния.
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