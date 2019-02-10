Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Необычный нос «Конкорда» пробуют восстановить 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
«Конкорд», бринско-французский сверхзвуковой пассажирский самолет, был выведен из эксплуатации в 2003 году. В этом году, к 50-летию самолета, инженеры планируют восстановить необычную носовую часть машины.
Как сообщает CNN, в текущее время специалисты пробуют восстановить знаменитый нос «Конкорда», последней оставшейся модели Alpha Foxtrot, которая сейчас находится в британском музее Aerospace Bristol. Музей, как сообщается, планирует в этом году сделать носовую часть машины вновь полностью функциональной, к 50-летию сверхзвукового лайнера. (В носовой части фюзеляжа «Конкорда» находился конусовидный обтекатель, способный отклоняться вниз, тем самым обеспечивая пилотам обзор на взлете, посадке и при рулении.)
Первый полет «Конкорд» совершил в далеком 1969 году, а в эксплуатацию был введен в 1976-м. (Аппарат представлял собой сверхзвуковой самолет, то есть самолет, способный лететь со скоростью выше скорости звука (с числом Маха 1,2-5).) «Конкорд» был выведен из эксплуатации в 2003 году (по ряду причин от использования «Конкорда» практически одновременно отказались компании Air France и British Airways).
Сверхзвуковые пассажирские лайнеры пока так и не вошли в эксплуатацию, что связано, в частности, с их высокой шумностью (при сверхзвуковой скорости на планере аппарата образуются ударные волны, которые людьми на земле воспринимаются как взрыв). При этом NASA, к примеру, сейчас работает над созданием тихого сверхзвукового самолета: согласно агентству, аппарат сможет лететь на скорости выше скорости звука при относительно небольшой шумности.
Популярная механика: последние новости
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды. Но попозже Орбитальный аппарат увидел «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны
Комментарии
Наука и техника , Air France , NASA
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым
Шоу-бизнес
В Крыму прорвало бассейн с дельфинами
Происшествия
Никто кроме нас: Абэ рассказал про мирный договор с Россией
В мире Статьи
Генсек НАТО назвал условие отказа от ядерного оружия
Армия Оружие
На Украине испугались разрушения Крымского моста
В мире Украина
Стала известна дата испытаний «машины Судного дня» РФ
Армия Оружие
В ФРГ заподозрили РФ в утаивании «запрещенных ракет»
Армия Оружие
Россия внесет в ООН свой проект по Венесуэле
В мире Статьи
Разин внёс ясность в сообщения об отравлении Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение