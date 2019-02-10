Необычный нос «Конкорда» пробуют восстановить

«Конкорд», бринско-французский сверхзвуковой пассажирский самолет, был выведен из эксплуатации в 2003 году. В этом году, к 50-летию самолета, инженеры планируют восстановить необычную носовую часть машины.

Как сообщает CNN, в текущее время специалисты пробуют восстановить знаменитый нос «Конкорда», последней оставшейся модели Alpha Foxtrot, которая сейчас находится в британском музее Aerospace Bristol. Музей, как сообщается, планирует в этом году сделать носовую часть машины вновь полностью функциональной, к 50-летию сверхзвукового лайнера. (В носовой части фюзеляжа «Конкорда» находился конусовидный обтекатель, способный отклоняться вниз, тем самым обеспечивая пилотам обзор на взлете, посадке и при рулении.)

Первый полет «Конкорд» совершил в далеком 1969 году, а в эксплуатацию был введен в 1976-м. (Аппарат представлял собой сверхзвуковой самолет, то есть самолет, способный лететь со скоростью выше скорости звука (с числом Маха 1,2-5).) «Конкорд» был выведен из эксплуатации в 2003 году (по ряду причин от использования «Конкорда» практически одновременно отказались компании Air France и British Airways).