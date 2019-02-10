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Глава НАСА намерен приехать в РФ на встречу с Рогозиным 

News.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: NASA
Администратор NASA Джим Бранденстайн планирует прибыть в Россию для дальнейших переговоров с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что Рогозин пригласил Бранденстайна во время телеконференции.
«Намерение у американской стороны есть, но время визита пока не согласовано», — цитирует Устименко РИА Новости.
О визите Брайденстайна в Россию Дмитрий Рогозин сообщил ещё в начале этого года. Глава Роскосмоса отметил, что руководитель NASA приедет в Россию на один из ближайших пусков на МКС. При этом он рассказал, что первый пилотируемый пуск в 2019 году может быть перенесён с 1 марта на начало апреля, писал News.ru.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Устименко , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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