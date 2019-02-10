Глава НАСА намерен приехать в РФ на встречу с Рогозиным

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что Рогозин пригласил Бранденстайна во время телеконференции.

«Намерение у американской стороны есть, но время визита пока не согласовано», — цитирует Устименко РИА Новости.

О визите Брайденстайна в Россию Дмитрий Рогозин сообщил ещё в начале этого года. Глава Роскосмоса отметил, что руководитель NASA приедет в Россию на один из ближайших пусков на МКС. При этом он рассказал, что первый пилотируемый пуск в 2019 году может быть перенесён с 1 марта на начало апреля, писал News.ru.