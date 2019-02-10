Роскосмос и РАН предложили создать Совет по космосу при президенте

Госкорпорация "Роскосмос" и РАН для выполнения национальной лунной программы предлагают создать Совет по космосу при президенте России, говорится в рекомендациях (копия имеется в распоряжении РИА Новости ), подготовленных по итогам совместного заседании Роскосмоса и РАН в ноябре 2018 года, на котором была рассмотрена российская национальная концепция программы исследования и освоения Луны.

Аналогичная структура существует в США . Национальный совет по аэронавтике и космосу был образован в США в 1958 году, после запуска СССР первого искусственного спутника Земли. В последующем он претерпевал различные изменения, но просуществовал до 1993 года. Орган был восстановлен президентом США Дональдом Трампом 30 июня 2017 года. В него вошли министры обороны, торговли, транспорта, директор ЦРУ , советник президента по национальной безопасности, администратор НАСА , советник президента по внутренней безопасности и председатель Объединенного комитета начальников штабов . Помимо того, был создан консультативный орган при совете с привлечением в него частных космических фирм.

"Разработать предложения по созданию Совета по космосу при президенте Российской Федерации с функциями определения стратегии развития космической отрасли", — говорится в документе.

Член-корреспондент российской академии космонавтики Циолковского Андрей Ионин рассказал РИА Новости, что предложения о создании Совета по космосу при президенте звучат уже много лет и приобретают все актуальности.

"Одной из существующих проблем, которая сопровождает российскую ракетно-космическую промышленность с 1990-х годов, это отсутствие национального целеполагания. Так сложилось, что Роскосмос и его предприятия являются не только исполнителями заказа, но и постановщиками задач для самих себя. Эта ситуация выглядит неправильной: исполнитель не должен сам себе ставить задачи и определять их качество исполнения", — отметил эксперт.

В этой ситуации Совет по космосу при президенте мог бы вырабатывать, исходя из национальных интересов, задачи для космической отрасли и контролировать их выполнение, полагает Ионин.

"Чтобы в новых условиях Россия смогла остаться среди лидеров в космосе, потребуется концентрация ресурсов и политической воли. В этих условиях только Совет по космосу при президенте может стать таким инструментом для совершения новых технологических прорывов", — отметил он.

По словам эксперта, национальный совет по космосу при президенте США был восстановлен в 2017 году именно для того, чтобы реализовать национальную лунную, а затем и марсианскую космическую программы, обеспечивая концентрацию финансовых и административных ресурсов, а также служа арбитром между государственными и частными космическими компаниями.