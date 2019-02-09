Маск пофлиртовал с Марсом

pic.twitter.com/yoBA8kN58T— ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ (@CRYlNGLAUGHlNG) 9 февраля 2019 г. Илон Маск устроил игривую переписку в Twitter с аккаунтом 4thFromOurStar, ведущимся от «имени» планеты Марс. Исходный пост, с которого началась шутка, был удален автором, однако один из комментаторов успел сделать скриншот всей ветки.

Диалог начался под записью пользовательницы с ником laineyjanelle, которая сказала: «Я хочу переехать на Марс. Там нет мужчин!». На это Марс ей ответил: «Тебя я не хочу. Только Илона». После этого в разговор включился сам бизнесмен, назвал Марс «деткой» и заверил, что тоже хочет его. На вопрос, когда же он приедет, Маск попросил «прислать ему горячих фото и он примчится» и в ответ получил картинку с флиртующим эмодзи.

Пользователи пришли в восторг от переписки, назвали бизнесмена «легендой», а его пост — «самым лучшим твитом». «Именно так, по моему мнению, должны вести себя умнейшие люди мира», — отметил jeraldcoyne.