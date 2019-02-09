Не в этой жизни: когда мы высадимся на Луну

Первые российские космонавты могут оказаться на Луне в 2031 году. А на 2034 год Роскосмос задумал строительство первой лунной базы, говорится в документах ведомства.

Отправка первой российской пилотируемой экспедиции на Луну может состояться в 2031 году, после чего такие полеты предлагается проводить ежегодно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

В пояснении указывается, что члены экипажа должны будут отработать некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН ».

На 2032 год на спутник Земли запланирована доставка российского луномобиля (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также экипаж второй экспедиции, который займется «апробированием средств передвижения по поверхности».

В документа расписаны планы и на последующие годы освоения Луны. Так, экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало строительства, а на 2035 год — продолжение строительства лунной базы.

Каждую экспедицию предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты: одна будет выводить на орбиту пилотируемый корабль, вторая — взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 году соответственно.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе окончательно определились с тем, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей». В настоящее время в ведомстве рассматривают только один вариант ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну. Речь идет о шести боковых блоках с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Проект был предложен самарским РКЦ «Прогресс»

О названии новой российской сверхтяжелой ракеты стало известно в начале января от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс «Енисей»)», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее планы создания сверхтяжелой ракеты были внесены в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.

В качестве первой ступени для новой ракеты будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», третья ступень будет создаваться в рамках проекта ракеты «Ангара-5В», работа над которой ведется Центром им. Хруничева.

«В условиях жестких бюджетных ограничений все составные части ракеты сверхтяжелого класса должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска, — сообщили тогда в Роскосмосе. — Таким образом, проект создания ракеты сверхтяжелого класса должен объединить усилия ведущих ракетных конструкторских бюро Роскосмоса и привести к технической модернизации всей отрасли».

Первая за последние тридцать лет российская сверхтяжелая ракета-носитель по планам конструкторов должна будет выводить на низкую околоземную орбиту свыше 70 тонн полезной нагрузки.

Основное предназначение ракеты — полеты в дальний космос, в том числе к Марсу и Луне.

Подготовка инфраструктуры под запуск этой ракеты начнется на космодроме Восточный в 2026 году. По предварительным расчетам, создание сверхтяжелой ракеты и инфраструктуры для нее обойдется государству в 1,5 трлн рублей.

Прожектерство

1 февраля руководство Роскосмоса стало объектом критики со стороны главы правительства Дмитрия Медведева , который, по сути повторил основные претензии к госкорпорации, выдвигающиеся в последние месяцы, и призвав менеджмент помалкивать и побольше работать.

«Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», — сказал Медведев на совещании о развитии корпорации Роскосмос.

Совещание в премьер-министром проходило на непростом информационном фоне, который окружает Роскосмос в последние месяцы и годы.

Среди основных претензий к госкорпорации — аварийные пуски и неэффективное расходование средств.

Частые заявления Роскосмоса о будущих, в том числе лунных планах звучат на фоне постоянных отказов работающих спутников и переносов текущих миссий, которые вызывают критику у независимых экспертов отрасли. Так, давно ожидаемая экспедиция «Луна-25», запланированная ранее на 2019 год, оказалась перенесена на два года, постоянно откладывается запуск другой научной миссии «Спектр-РГ».