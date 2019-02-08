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Российские ученые придумали новый способ очистки воды 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: pixabay.com
Специалисты Кольского научного центра РАН начали разрабатывать методы применения водорослей из арктических морей для биологической очистки воды и контроля загрязнения окружающей среды.
Водоросли практически не токсичны, и они накапливают питательные компоненты. Также в зависимости от внешних условий они могут производить те или иные питательные и биологически активные вещества.
Ученые планируют использовать водоросли для биологической очистки воды.
Кроме того, водоросли хотят использовать для производства лекарств. Биологически активные вещества, которые вырабатываются водорослями, обладают антиоксидантными способностями.
В настоящее время в России 90 процентов таких веществ для клинических исследований и иммунологии закупается в Европе, сообщает ТАСС.
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Наука и техника , Технологии , ИТАР-ТАСС
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