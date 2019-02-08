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Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: NASA
Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию на своем сайте.
Грузовой корабль, принадлежащий корпорации Northrop Grumman, прибыл на МКС в ноябре, он доставил на орбиту провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.
По информации НАСА, корабль отстыкован от механического манипулятора Canadarm 2 в 19:16 мск, в это время орбитальная станция пролетала над побережьем Перу. Отстыковкой корабля на станции руководят бортинженеры МКС — астронавт НАСА Энн МакКлейн и астронавт канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Корабль увозит с МКС отработанные материалы, которые сгорят при его входе в атмосферу Земли над Тихим океаном 25 февраля. До этого времени он будет оставаться на орбите для ряда научных экспериментов, в их числе запуск трех кубсатов для частных компаний.
Как сообщило НАСА, после отстыковки грузовика на МКС остаются два российских космических корабля, в марте на орбите ожидают прибытия новейшего американского корабля Crew Dragon и российского "Союз МС-12", который доставит на станцию трех новых членов экипажа.
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Наука и техника , Роскосмос , NASA
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