Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию на своем сайте.

Грузовой корабль, принадлежащий корпорации Northrop Grumman, прибыл на МКС в ноябре, он доставил на орбиту провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.

По информации НАСА, корабль отстыкован от механического манипулятора Canadarm 2 в 19:16 мск, в это время орбитальная станция пролетала над побережьем Перу. Отстыковкой корабля на станции руководят бортинженеры МКС — астронавт НАСА Энн МакКлейн и астронавт канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Корабль увозит с МКС отработанные материалы, которые сгорят при его входе в атмосферу Земли над Тихим океаном 25 февраля. До этого времени он будет оставаться на орбите для ряда научных экспериментов, в их числе запуск трех кубсатов для частных компаний.

Как сообщило НАСА, после отстыковки грузовика на МКС остаются два российских космических корабля, в марте на орбите ожидают прибытия новейшего американского корабля Crew Dragon и российского "Союз МС-12", который доставит на станцию трех новых членов экипажа.