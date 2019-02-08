Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильный браузер Opera получил бесплатный VPN 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: ferra.ru
Компания Opera представила новую версию мобильного браузера для устройств с операционной системой Android. Главным новшеством стала встроенная функция бесплатного VPN.
Даже ещё лучше — VPN не только бесплатный, но и не имеет ограничений по объёму данных. Пользователь может выбирать между регионами — Европа, Америка и Азия.
Напомним, технология VPN (виртуальная частная сеть) позволяет выходить в сеть с высокой степенью конфиденциальности и анонимности, обеспечивает безопасность в общественном Wi-Fi, а также позволяет обходить разного рода ограничения, например, выходить из Китая в Facebook и Twitter.
Весной 2018 года Opera закрыла приложение Opera VPN для iOS и Android. Теперь она предложила альтернативный вариант, без необходимости загрузки отдельного приложения, если вы уже используете Opera на смартфоне.
Встроенный VPN доступен в бета-версии Opera для Android, его можно скачать бесплатно в Google Play.
Ferra.ru: последние новости
Skype научился «замыливать» ненужный фон в видеозвонках В сеть утекли официальные изображения самого дешёвого флагмана Samsung Facebook разрешил удалять сообщения из Messenger
Комментарии
Наука и техника , Интернет , Google
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение