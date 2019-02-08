Ученые создали ткань, адаптирующуюся к температуре тела человека

Ученые из Мэрилендского университета разработали ткань, которая охлаждает тело человека при физических нагрузках. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

Американские и китайские исследователи придумали ткань, волокна которой реагируют на смену температуры тела. Они меняют излучающую способность ткани в инфракрасном спектре, если температура повышается.

Тело человека обменивается теплом с окружающим миром несколькими способами. Один из них — это инфракрасное тепловое излучение тела, на которое приходится до 40% от всего теплообмена.

Юй Хуанг Ван из Мэрилендского университета с коллегами создали ткань, которая пропускает тепловое излучение и меняется вместе со сменой человеческой температуры. Ее волокна состоят из целлюлозы и триацетата, которые покрыты слоем из углеродных нанотрубок.