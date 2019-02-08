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Ученые создали ткань, адаптирующуюся к температуре тела человека 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ученые из Мэрилендского университета разработали ткань, которая охлаждает тело человека при физических нагрузках. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Американские и китайские исследователи придумали ткань, волокна которой реагируют на смену температуры тела. Они меняют излучающую способность ткани в инфракрасном спектре, если температура повышается.
Тело человека обменивается теплом с окружающим миром несколькими способами. Один из них — это инфракрасное тепловое излучение тела, на которое приходится до 40% от всего теплообмена.
Юй Хуанг Ван из Мэрилендского университета с коллегами создали ткань, которая пропускает тепловое излучение и меняется вместе со сменой человеческой температуры. Ее волокна состоят из целлюлозы и триацетата, которые покрыты слоем из углеродных нанотрубок.
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