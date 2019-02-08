В США почтили память всех погибших астронавтов

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов /. Мероприятия, посвященные Дню памяти погибших астронавтов, прошли в Соединенных Штатах . Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) Джим Брайденстайн вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом возложили венки к мемориалам в память об экипажах космических кораблей Challenger и Columbia на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона.

"Сегодня мы вспоминаем экипажи «Аполлона-1», Challenger и Columbia, а также всех других членов семьи NASA, которые отдали жизни во имя миссии NASA по исследованию космоса. Мы глубоко признательны всем им и всегда будем стремиться чтить их наследие", — заявил глава американского космического ведомства.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память тех, кто принес героическую жертву", — заявил, в свою очередь, Пенс, выступая на Арлингтонском кладбище. Он подтвердил планы США относительно полетов на Луну и Марс. «Мы вернемся на Луну, а после того, как мы вернемся на Луну, Соединенные Штаты отправятся на Марс», — пообещал вице-президент.

С заявлением по случаю Дня памяти погибших астронавтов выступил и президент США Дональд Трамп . «Мы чтим наследие этих смелых мужчин и женщин, — говорится в этом заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома . — Мы обязуемся продолжить строительство того амбициозного будущего, которого они хотели для всего человечества».

Мероприятия по случаю дня памяти прошли также в Космическом центре имени Джона Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). К подножию установленной там 12-метровой стены из черного гранита, на которой выгравированы имена всех 24 американских астронавтов, погибших во время путешествия к звездам или подготовки на Земле к космическим полетам, в четверг были возложены венки и букеты цветов. Памятные мероприятия состоялись и в других центрах NASA по всей стране, где также были приспущены флаги.

День памяти

Дата учреждена в память о трех астронавтах, погибших 27 января 1967 года при пожаре в капсуле «Аполлона-1» во время тренировки перед запуском; семи членах экипажа космического корабля многоразового использования Challenger, погибших 28 января 1986 года при взрыве через 73 секунды после старта с космодрома на мысе Канаверал; а также семи членах экипажа космического корабля многоразового использования Columbia, погибших 1 февраля 2003 года при входе в плотные слои атмосферы.

Поскольку все эти трагедии произошли примерно в одно время года, день памяти по традиции отмечают в последних числах января или в самом начале февраля. В этот день руководство NASA возлагает венки на Арлингтонском национальном кладбище, а на мысе Канаверал проводится церемония с участием родственников астронавтов.

В нынешнем году мероприятия изначально были запланированы на 31 января, но из-за бюджетного кризиса, приведшего к приостановке деятельности правительственных ведомств, они были перенесены на более поздний срок.