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Воробьев вручил государственные награды подмосковным ученым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Глава Московской области Андрей Воробьев в день российской науки вручил подмосковным ученым государственные награды РФ и Московской области, а также знаки отличия губернатора, передает корреспондент РИА Новости.
"Подмосковье традиционно является одним из ведущих центров освоения космоса, авиастроения, ядерной физики", — сказал губернатор перед церемонией вручения наград.
Орден "За заслуги перед отечеством" II степени получил научный руководитель лаборатории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Юрий Оганесян, медали ордена "За заслуги перед отечеством" I степени были удостоены директор лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Евгений Красавин и директор лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Сергей Дмитриев.
Кроме того, губернатор вручил региональные награды и выразил благодарность еще девяти ученым.
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Наука и техника , Наука , Андрей Воробьев , Сергей Дмитриев , РИА Новости , Московская область
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