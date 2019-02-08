Воробьев вручил государственные награды подмосковным ученым

"Подмосковье традиционно является одним из ведущих центров освоения космоса, авиастроения, ядерной физики", — сказал губернатор перед церемонией вручения наград.

Орден "За заслуги перед отечеством" II степени получил научный руководитель лаборатории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Юрий Оганесян, медали ордена "За заслуги перед отечеством" I степени были удостоены директор лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Евгений Красавин и директор лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Сергей Дмитриев

Кроме того, губернатор вручил региональные награды и выразил благодарность еще девяти ученым.