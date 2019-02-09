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Получены новые фотографии Урана и Нептуна 

Ридус + ещё 4 3 часа назад
Фото: Ридус
Группа астрономов с помощью космического телескопа «Хаббл» получила новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна.
Они являются одними из самых малоизученных планет Солнечной системы. До недавнего времени только межпланетная станция «Вояджер-2» смогла изучить Уран и Нептун вблизи, все остальные наблюдения за планетами происходят с Земли или орбиты.
Для нас представляет особый интерес изучение Урана и Нептуна, в частности образование и эволюция крупных ураганов и их взаимодействие с окружающей средой, сезонные изменения в атмосфере, — пояснили ученые.
Новые снимки, полученные в ходе программы OPAL помогли астрономам ответить на некоторые вопросы.
Во время изучения новых снимков специалисты увидели огромную яркую область белого цвета, названную «полярной шапкой», которая возможно является долгоживущим штормом и могла образоваться из-за сезонных изменений в атмосферных потоках.
Когда в 1986 году станция «Вояджер-2» пролетал мимо Урана, эта структура была менее заметной, а на планете была зима, в то время как сейчас середина летнего периода.
Снимок Нептуна удалось получить благодаря телескопу «Хаббл». На фотографии заметен антициклон, который возник летом в южном полушарии планеты. До этого на Нептуне в 1989 году было открыто Большое темное пятно, диаметр которого всего лишь в три раза меньше Большого красного пятна на Юпитере.
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Наука и техника , Ридус
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