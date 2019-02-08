Ученые обнаружили «климатическую бомбу» в России

Красноярские ученые исследовали реакцию арктической почвы на потепление и выяснили, что с ростом температуры земли на два градуса скорость выбросов углекислого газа увеличивается в два раза. Об этом сообщается на сайте центра.

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН решили выяснить, что станет со скоростью выделения парниковых газов, если в Арктике изменятся температура и влажность. Они подчеркнули, что из-за потепления, способного высвободить все запасы почвенного углерода, климат станет еще более жарким.

Исследователи создали специальные замкнутые камеры, поместили туда образцы почвы из Якутии и оставили их в условиях арктического лета (80 суток относительно теплой погоды).

В начала «сезона» при «обычных» температурах почва выделяла достаточно много углекислого газа. Этот поток резко снижался до нуля к концу лета. Однако при увеличении температуры всего на два градуса ситуация изменилась: уже нагретая почва выделяла газ почти с одинаковой скоростью на протяжении всех 80 дней эксперимента.

По словам ученых, более теплая почва будет выделять на 50 граммов больше углекислого газа с каждого квадратного метра, чем обычная. Исследователи подчеркнули, что эта информация важна для прогнозирования последствий глобального потепления в высоких широтах.

Ранее американские ученые сообщили о новой угрозе для вечной мерзлоты Арктики: из-за ранних весенних дождей таяние льдов там ускоряется. Они, как и российские специалисты, изучали болотистую почву.

Специалисты рассматривали таяние вечной мерзлоты в 2014-2016 годах неподалеку от Фэрбанкса, города в центре Аляски. Ранние (примерно на три недели раньше обычного) осадки в 2016-м увеличили температуру на краю болота, а выбросы метана выросли на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами.