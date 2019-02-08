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Источник: Байконур остался без прямого авиационного сообщения с Москвой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Космодром Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой, отменен последний авиарейс, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"Авиакомпания "Алроса" прекратила полеты на Байконур. В течение последних лет по маршруту "Байконур-Москва" два раза в неделю летали самолеты", — сказал он.
По его словам, авиакомпания не выдержала конкуренции с "Аэрофлотом", совершавшим с середины 2018 года полеты в Москву из соседнего города Кызыл-Орда по ценам в несколько раз ниже.
"Руководство "Роскосмоса" пока не нашло приемлемого варианта, позволяющего возобновить регулярное авиационное сообщение с Байконуром", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, с начала 2019 года аэропорт Байконура используется только для приема чартеров, доставляющих специалистов космической отрасли и космонавтов, а также приема грузовых самолётов со спутниками.
Аэропорт Байконура Крайний расположен в 5 километрах от города.
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Наука и техника , Видео , Наука , Аэрофлот , Роскосмос , Алроса , РИА Новости , Байконур
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