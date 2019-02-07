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Новый туалет доставят американским космонавтам 

News.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В НАСА сообщили, что новый туалет планируется доставить на американский сегмент в 2020 году.
Новая система будет привезена на станцию в начале 2020 года и будет установлена в модуле Tranquility американского сегмента. Производитель нового санузла не указан.
В данный момент на МКС находятся два туалета российского производства. В 2017 году американцы заказали у России туалет для американского сегмента, так как не смогли разработать свой собственный аналог. За санузел НАСА отдал $19 млн В 2017 американское агентство заказало у российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» техническое обслуживание и замену нескольких элементов туалета. В следующем году планируют установить другой туалет российского производства в новом модуле «Наука».
Как ранее писал News.ru, серьёзная поломка произошла в туалете американского сектора МКС. Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами. В данный момент поломку удалось устранить.
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Наука и техника , РКК Энергия , NASA
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