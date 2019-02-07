В древнем озере открыли новый вид членистоногих

Российский ученый вместе с коллегой из Европы нашел и описал новый вид микроскопических рачков в древнем озере на Балканах. Исследователи назвали находку Alona begoniae. Работа была поддержана Российским научным фондом (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa.

Ученые считают древними озера возрастом более миллиона лет. Всего таких озер в мире насчитывается не более 20, а в них сосредоточены около 80% эндемичных — то есть нигде более не встречающихся — видов водных растений и животных. Уникальность населения таких озер вызвана их длительной географической и экологической изоляцией от других водоемов. Эта особенность вызывает огромный интерес специалистов из разных областей.

Доцент кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Артем Синев совместно с коллегой из Гисенского университета (Германия) исследовали фауну Охридского озера, расположенного на границе Македонии и Албании, и обнаружили в нем новый вид микроскопических ветвистоусых раков рода Alona. Эти рачки широко распространены по всей Евразии, а сам род включает около 50 видов. Но находка ученых отличалась от известных видов достаточно, чтобы выделить ее отдельно. Новый вид назвали в честь сестры европейского автора исследования.

«Новый вид внешне сходен с обычным евразийским Coronatella rectangula, но отличается от него особенностями строения грудных ног самки, строением постабдомена и первой грудной ноги самца. Эти признаки выявлены в результате детального исследования морфологии вида, — рассказывает Артем Синев. — Вероятно, он долго оставался незамеченным именно из-за сходства с широко распространенным эврибионтным видом — подобная ситуация нередка для ветвистоусых ракообразных».

Особей ученые собрали в прибрежной зоне озера. С помощью специального дночерпателя исследователи отбирали пробы донных отложений, затем фильтровали их от грунта и фиксировали живой материал в спирте. Затем, уже в лаборатории, ученые разбирали пробы и отбирали из них ракообразных. Представителей нового вида оказалось несколько десятков. Теперь образцы, по которым был описан вид, — голотип и паратипы — хранятся в биодепозитариях, в том числе и в коллекции Зоологического музея МГУ.