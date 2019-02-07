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Новейший Ил-112 готовят к передаче на ресурсные испытания 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Новейший российский транспортник Ил-112В ждет проверка на прочность в знаменитом ЦАГИ.
В подмосковном Жуковском планер транспортного самолета Ил-112В готовят к ресурсным испытаниям. Специалистам придется имитировать полный жизненный цикл перспективной машины.
Проверке на прочность будут подвергаться все элементы конструкции: крылья, фюзеляж, киль, шасси ждет суровая проверка на прочность.
Первый опытный образец транспортного самолета Ил-112В совершил первую пробную рулежку по взлетно-посадочной полосе ПАО «ВАСО» в Воронеже 28 декабря прошлого года. Выкатка самолета состоялась 30 ноября.
Ранее в интервью «Звезде» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет самолета состоится в начале 2019 года.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Машина способна совершать посадку на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, в том числе с грунтовым покрытием. В перспективе машина заменит в войсках Ан-26.
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Наука и техника , Николай Таликов , ЦАГИ , Воронежский авиазавод , Жуковский
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