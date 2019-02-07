Новейший Ил-112 готовят к передаче на ресурсные испытания

Новейший российский транспортник Ил-112В ждет проверка на прочность в знаменитом ЦАГИ

В подмосковном Жуковском планер транспортного самолета Ил-112В готовят к ресурсным испытаниям. Специалистам придется имитировать полный жизненный цикл перспективной машины.

Проверке на прочность будут подвергаться все элементы конструкции: крылья, фюзеляж, киль, шасси ждет суровая проверка на прочность.

Первый опытный образец транспортного самолета Ил-112В совершил первую пробную рулежку по взлетно-посадочной полосе ПАО «ВАСО» в Воронеже 28 декабря прошлого года. Выкатка самолета состоялась 30 ноября.

Ранее в интервью «Звезде» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет самолета состоится в начале 2019 года.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Машина способна совершать посадку на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, в том числе с грунтовым покрытием. В перспективе машина заменит в войсках Ан-26.