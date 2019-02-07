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Мышам отрастили ампутированные пальцы 

Индикатор 38 минут назад
Фото: Marc Perkins/Flickr
Ученые смогли заставить мышей частично регенерировать отрезанные пальцы на лапах. Для этого они применили два белка, которые стимулируют заживление. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
Многие животные обладают способностью регенерировать утерянная конечности, однако млекопитающие потеряли это качество. Ученые давно пытаются выяснить детали механизма регенерации, которые позволят людям отращивать потерянные члены тела, подобно хвосту ящериц. В предыдущих работах сотрудники Университет Тулейн в Луизиане (США) добились восстановления костей путем добавления белка BMP2, однако регенерации структурно намного более сложных суставов ранее никто не смог достичь.
В новой работе объединившись с коллегами из Техасского университета A&M (США) медики испытали действие еще одного белка — BMP9. После трех дней воздействия двух соединений более 60% костей сформировали на своих концах слой хрящей, как и должно быть в нормальном суставе. Еще более впечатляющие результаты удалось достичь при чередовании белков: сперва BMP2, а через неделю BMP9. В таком случае кости не только отрасли, но и оказались покрыты более полноценными хрящами, к которым прикрепилялись части заново сформировавшихся костей. Однако полностью восстановить палец ученым пока не удалось.
Авторы называют свою работу переломной, так как по их мнению результаты доказывают возможность регенерации частей тела у млекопитающих. Медики утверждают, что у нас есть необходимые для этого клетки, обладающие подходящими программами, остается только выяснить, что сдерживает их. Ученые оптимистично настроены в плане восстановления конечностей и у человека, так как структурно наш скелет весьма похож на мышиный.
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Наука и техника , Наука , США
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