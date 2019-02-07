Марсоход миссии «ЭкзоМарс» получил официальное имя

Марсоход российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" был сегодня официально назван в честь Розалинд Франклин, одной из первооткрывательниц ДНК, сообщил британский астронавт Тим Пик на церемонии в стенах Космического агентства Британии.

"Тяга к новым знаниям, науке и путешествиям в неизведанные пространства заложены в нашей ДНК. Я уверен, что "Розалинд Франклин", первый европейский марсоход, позволит нам реализовать весь наш потенциал и получить ответ на вопрос — есть ли жизнь за пределами Земли", — заявил Пик.

Весной 2012 года Европейское космическое агентство и Роскосмос договорились о совместной реализации программы "ЭкзоМарс". Проект состоит из двух частей — зонда Trace Gas Orbiter (TGO) и марсохода, оснащенного рядом российских научных приборов.

Первый аппарат был отправлен к Марсу в марте 2016 года при помощи российской ракеты "Протон", а второй — сядет на поверхность Марса при помощи специальной системы приземления, создаваемой в НПО им. Лавочкина . Задача марсохода — геологические исследования и поиск следов жизни около места посадки, а зонд будет заниматься изучением следов редких веществ в атмосфере Марса и поиском залежей водяного льда.

Как отметил астронавт, выбор имени для марсохода был крайне непростой задачей для руководства миссии и прочих сотрудников Европейского космического агентства. В общей сложности, публика предложила свыше 36 тысяч возможных имен, связанных с жизнью и Марсом.

Тремя самыми популярными вариантами, по словам Дэвида Уильямса, директора Британского космического агентства, были "Зоя", что означает жизнь на греческом, " Герберт Уэллс " и "Дори". Последнее имя касается одного из альбомов британского певца Дэвида Боуи , в котором присутствовал шлягер "Есть ли жизнь на Марсе?".

В конечном итоге, ЕКА приняло решение почтить память "женщины-ученого, перевернувшей все наши представления о жизни". Ей была Розалинд Франклин — одна из первооткрывательниц ДНК, получившая первые фотографии ее двойной спирали в мае 1952 года.

И посадочная платформа "Розалинд Франклин", и сам марсоход будут оснащены как европейскими, так и российскими научными приборами, предназначенными для геологических и химических исследований.

Весь этот комплекс был назван в честь другого ученого, сделавшего огромный вклад в биологию — Луи Пастера. Он первым создал вакцины и доказал, что жизнь не может самозарождаться из ничего.

Одним из его компонентов станет анализатор химического состава почвы, разрабатываемый группой ученых из МГУ , ИКИ и МИСиС под руководством Олега Кораблева из Института космических исследований РАН

С европейской и американской стороны аналогичную роль будет играть лаборатория MOMA — самый большой научный компонент "Пастера", оснащенный несколькими спектрометрами и хроматографами. Он был разработан в Институте изучения солнечной системы в Геттингене (Германия), при содействии НАСА и ЕКА.

Как надеются ученые, двухметровый бур марсохода и MOMA помогут найти не только потенциальные следы древней жизни на Марсе, но и "живых" микробов, которые могут скрываться на глубине в несколько метров от поверхности, куда не пробиваются космические частицы и солнечный ультрафиолет, и где может присутствовать жидкая вода.