В Skype появилась функция размытия фона

Сервис Skype запустил новую функцию, при помощи которой можно размыть фон во время видеозвонка.

Cleaning your room takes effort. Blurring your background on Skype does not. Learn how to turn it on: https://t.co/2YyFuHRsf9 pic.twitter.com/6NkpZnHTLD— Skype (@Skype) 6 февраля 2019 г. Как отмечается в блоге компании Microsoft , функция может понадобиться, когда пользователь не хочет, чтобы собеседник видел окружающее его помещение или находящихся поблизости людей.

"Размытие фона в Skype работает благодаря искусственному интеллекту, который выделяет очертания человека и держит их в фокусе во время разговора" — отмечается в сообщении.

Технология также распознает волосы и руки пользователя.

Размыть фон можно в настройках во время видеосвязи, нажав на кнопку Blur my background.

Новая функция доступна на большинстве компьютеров и ноутбуков, где установлена последняя версия Skype.