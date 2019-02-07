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В Skype появилась функция размытия фона 

ТАСС + ещё 1 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сервис Skype запустил новую функцию, при помощи которой можно размыть фон во время видеозвонка.
Как отмечается в блоге компании Microsoft, функция может понадобиться, когда пользователь не хочет, чтобы собеседник видел окружающее его помещение или находящихся поблизости людей.
"Размытие фона в Skype работает благодаря искусственному интеллекту, который выделяет очертания человека и держит их в фокусе во время разговора" — отмечается в сообщении.
Технология также распознает волосы и руки пользователя.
Размыть фон можно в настройках во время видеосвязи, нажав на кнопку Blur my background.
Новая функция доступна на большинстве компьютеров и ноутбуков, где установлена последняя версия Skype.
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