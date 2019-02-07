Ростелеком сменил название отечественной мобильной ОС Sailfish

Российская мобильная операционная система Sailfish получила новое русскоязычное название — "Аврора", говорится в сообщении "Ростелекома".

Разработкой операционной системы занимаются ООО "Открытая мобильная платформа" и ООО "Вотрон", которые с 2018 года входят в группу "Ростелеком".

"Конечно же, отечественная мобильная операционная система должна иметь название на русском языке, которое легко запоминается, наполнено энергией и позитивом (изначально аврора — утренняя заря). Впереди у "Авроры" большие перспективы, она должна стать надежным цифровым помощником государства и бизнеса в решении их задач, обеспечивая дистанционную включенность чиновников и сотрудников в рабочие процессы", — приводятся в сообщении слова президента компании Михаила Осеевского.

"Аврора" поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы — управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и другие. В настоящее время на стадии подготовки и проведения тестирования оборудования с предустановленной "Авророй" находятся проекты с 10 ведомствами и компаниями.

Мобильная ОС включена в единый реестр российского программного обеспечения 5 сентября 2016 году, имеет сертификат соответствия ФСБ . Сертификат ФСТЭК подтверждает самую высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз, отмечается в сообщении.

По словам Осеевского, на сегодня два десятка партнеров интегрируют в ОС свои разработки.