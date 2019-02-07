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Ростелеком сменил название отечественной мобильной ОС Sailfish 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская мобильная операционная система Sailfish получила новое русскоязычное название — "Аврора", говорится в сообщении "Ростелекома".
Разработкой операционной системы занимаются ООО "Открытая мобильная платформа" и ООО "Вотрон", которые с 2018 года входят в группу "Ростелеком".
"Конечно же, отечественная мобильная операционная система должна иметь название на русском языке, которое легко запоминается, наполнено энергией и позитивом (изначально аврора — утренняя заря). Впереди у "Авроры" большие перспективы, она должна стать надежным цифровым помощником государства и бизнеса в решении их задач, обеспечивая дистанционную включенность чиновников и сотрудников в рабочие процессы", — приводятся в сообщении слова президента компании Михаила Осеевского.
"Аврора" поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы — управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и другие. В настоящее время на стадии подготовки и проведения тестирования оборудования с предустановленной "Авророй" находятся проекты с 10 ведомствами и компаниями.
Мобильная ОС включена в единый реестр российского программного обеспечения 5 сентября 2016 году, имеет сертификат соответствия ФСБ. Сертификат ФСТЭК подтверждает самую высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз, отмечается в сообщении.
По словам Осеевского, на сегодня два десятка партнеров интегрируют в ОС свои разработки.
"Мы открыты к сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и мобильных приложений", — отметил он.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , ФСБ , Ростелеком
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