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Ученые: пчелы предрасположены к математике 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ученые из Австралии и Франции узнали о математических способностях пчел. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Boston Globe.
Ученый из Мельбурнского королевского технологического университета Эдриен Дайер узнал, что представители фауны больше предрасположены к постижению математики, чем считалось ранее. Исследователи выяснили, что эти насекомые способны прибавлять или отнимать единицу от множества.
Также пчелы отличают право от лева, видят разницу в понятиях «больше» и «меньше», «одинаковый» и «разный». Они узнают числа и знают концепцию нуля.
Ранее ученые обнаружили термитники, в колониях которых не обитают особи мужского пола. Термиты-самки научились размножаться самостоятельно.
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Наука и техника , Наука , Австралия , Франция
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