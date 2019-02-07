Ученые: пчелы предрасположены к математике

Ученые из Австралии Франции узнали о математических способностях пчел. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Boston Globe.

Ученый из Мельбурнского королевского технологического университета Эдриен Дайер узнал, что представители фауны больше предрасположены к постижению математики, чем считалось ранее. Исследователи выяснили, что эти насекомые способны прибавлять или отнимать единицу от множества.

Также пчелы отличают право от лева, видят разницу в понятиях «больше» и «меньше», «одинаковый» и «разный». Они узнают числа и знают концепцию нуля.

Ранее ученые обнаружили термитники, в колониях которых не обитают особи мужского пола. Термиты-самки научились размножаться самостоятельно.