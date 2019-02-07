Когда предки кенгуру научились прыгать?

Ученые установили, что предки кенгуру умели передвигаться прыжками намного раньше, чем предполагалось ранее.

Кенгуру, как известно, способны передвигаться довольно непривычным образом для крупных млекопитающих: прыжками на задних лапах (при том что некоторые представители семейства кенгуровых умеют лазать по деревьям и ходить на четырех лапах). Когда именно кенгуровые научились такому способу передвижения, ученым определить трудно, с учетом небольшого количества известных останков предков этих животных. Впрочем, в новом исследовании специалистам удалось изучить кости предка кенгуру и показать, что данные животные начали перемещаться прыжками намного раньше, чем предполагалось ранее.

Исследователи проанализировали кости пальца и лодыжки предка кенгуру, жившего примерно 20 миллионов лет назад (его останки были найдены в северо-западной части Квинсленда, Австралия). Ученые соотнесли диапазон движений, которым обладало древнее животное, с данными по современным представителям семейства и пришли к выводу, что изучаемый предок кенгуру мог ползать по деревьям, передвигаться на четырех лапах, а также перемещаться прыжками. Ранее же предполагалось, что предки кенгуру начали прыгать около 10 млн лет назад (это связывали с изменением климата Австралии).

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Royal Society Open Science.