Ученые предсказали наступление климатического хаоса на Земле

Таянье льдов может вызвать экстремальные изменения погодных условий и спровоцировать непредсказуемые изменения температуры по всему миру, считают ученые из канадского университета Макгилла. Релиз научной работы опубликован на портале EurekAlert.

Исследователи смоделировали сценарий изменения климата исходя из текущей климатической политики государств и международных организаций. Предполагается, что площади ледников в Арктике и Антарктиде будут сокращаться, что к 2100 году приведет к изменениям температуры и циркуляции потоков воды в океанах.

"В рамках текущей модели мы движемся к потеплению на 3-4 градуса выше доиндустриального уровня, из-за чего в океаны попадет большой объем талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды. В нашем сценарии развития событий это приведет к нарушению морских течений и изменению температур", — отметил ведущий автор исследований, профессор центра изучения Антарктиды из новозеландского Университета королевы Виктории в Веллингтоне Ник Голледж.

Согласно модели, эффект от таянья льдов не будет равномерным — так, поступление талой воды в Гольфстрим ослабит течение, что в результате повысит температуру в Арктике, на востоке Канады и в Центральной Америке, тогда как на северо-западе Европы, наоборот, похолодает.