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В Москве на Долгоруковской улице нашли клад 

Вести Подмосковья + ещё 3 28 минут назад
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Клад из русских серебряных и медных монет конца XIX — начала XX нашли столичные археологи на Долгоруковской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Всего было обнаружено 97 монет различного номинала — от половины копейки до рубля. Есть предположение, что это чьи-то сбережения, которые примерно в 1960-е годы были спрятаны в стене снесенного дома. Сумма внушительная. Она была спрятана в тканом мешочке, который истлел с течением времени.
Археологи уже занялись изучением находки. Все найденное будет передано в музей.
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