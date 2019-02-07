В Москве на Долгоруковской улице нашли клад

Клад из русских серебряных и медных монет конца XIX — начала XX нашли столичные археологи на Долгоруковской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы . Всего было обнаружено 97 монет различного номинала — от половины копейки до рубля. Есть предположение, что это чьи-то сбережения, которые примерно в 1960-е годы были спрятаны в стене снесенного дома. Сумма внушительная. Она была спрятана в тканом мешочке, который истлел с течением времени.

Археологи уже занялись изучением находки. Все найденное будет передано в музей.