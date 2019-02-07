Космонавт Кононенко не согласен лететь на Марс без возврата

Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что никогда бы не согласился полететь на Марс без возвращения на Землю к семье, передает РИА «Новости» «Да вы что! Никогда в жизни!.. Если будет такая возможность полететь на Марс, но без возврата, я этого делать не буду однозначно», — сказал он, отвечая на вопрос в видео, которое было размещено на YouTube-канале «Роскосмоса». По словам Кононенко, он очень любит путешествовать, но чтобы обязательно вернуться на Землю. «Земля настолько прекрасна, и плюс у меня есть друзья, у меня есть семья, у меня есть дети, мне интересно, как они вырастут, чем они будут жить и заниматься. Естественно, я однозначно хочу вернуться, даже и вопросов нет», — сказал он.