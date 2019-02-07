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Космонавт Кононенко не согласен лететь на Марс без возврата 

Мир24 + ещё 2 55 минут назад
Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что никогда бы не согласился полететь на Марс без возвращения на Землю к семье, передает РИА «Новости».
«Да вы что! Никогда в жизни!.. Если будет такая возможность полететь на Марс, но без возврата, я этого делать не буду однозначно», — сказал он, отвечая на вопрос в видео, которое было размещено на YouTube-канале «Роскосмоса».
По словам Кононенко, он очень любит путешествовать, но чтобы обязательно вернуться на Землю.
«Земля настолько прекрасна, и плюс у меня есть друзья, у меня есть семья, у меня есть дети, мне интересно, как они вырастут, чем они будут жить и заниматься. Естественно, я однозначно хочу вернуться, даже и вопросов нет», — сказал он.
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Наука и техника , Видео , Роскосмос , РИА Новости
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