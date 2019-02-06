Космонавт Кононенко признался, что не полетел бы на Марс без возврата

Российский космонавт Олег Кононенко, находящийся с декабря в длительной командировке на МКС, признался, что никогда бы не согласился полететь на Марс без возвращения на Землю.

"Да вы что! Никогда в жизни!.. Если будет такая возможность полететь на Марс, но без возврата, я этого делать не буду однозначно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в видео, которое было размещено в среду на YouTube-канале "Роскосмоса".

Кононенко отметил, что он очень любопытный человек, любит путешествовать и с большим удовольствием полетел бы на Марс, но с возвращением на Землю.