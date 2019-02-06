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Космонавт Кононенко признался, что не полетел бы на Марс без возврата 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: Р-Спорт
Российский космонавт Олег Кононенко, находящийся с декабря в длительной командировке на МКС, признался, что никогда бы не согласился полететь на Марс без возвращения на Землю.
"Да вы что! Никогда в жизни!.. Если будет такая возможность полететь на Марс, но без возврата, я этого делать не буду однозначно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в видео, которое было размещено в среду на YouTube-канале "Роскосмоса".
Кононенко отметил, что он очень любопытный человек, любит путешествовать и с большим удовольствием полетел бы на Марс, но с возвращением на Землю.
"Земля настолько прекрасна, и плюс у меня есть друзья, у меня есть семья, у меня есть дети, мне интересно, как они вырастут, чем они будут жить и заниматься. Естественно, я однозначно хочу вернуться, даже и вопросов нет", — пояснил он.
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