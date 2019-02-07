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Судьба викингов реконструирована по трупам комаров 

Популярная механика + ещё 3 1 час назад
Фото: Популярная механика
Под конец Средневековья по крайней мере в части Гренландии было заметно теплее, чем сейчас. Это установила группа ученых по изотопному составу органики, погребенной на дне местных озер.
«Подопытными» в данном случае были комары-звонцы, точнее — останки их и их личинок, когда-то погребенные на дне озера в иле. Определить примерное время их жизни и смерти относительно несложно. Количество тяжелого изотопа кислорода 18O в них коррелирует с температурой окружающей среды — чем она выше, тем больше тяжелого изотопа.
Ученые сравнили содержание 18O в останках насекомых, живших на юго-востоке Гренландии в период с 900 по 1400 годы, с такой же органикой, накопленной в иле до и после этого периода. Выяснилось, что среднегодовая температура в эти годы превышала обычную для этих мест на полтора градуса.
Видимо это в значительной степени объясняет судьбу викингов, обосновавшихся на острове около 986 года и исчезнувших с него где-то в первой половине XV века — здесь определенности с датами, как ни странно, меньше. По всей видимости, тогда гренландские ледники были значительно меньше, а берега южной части острова не обледеневали вовсе.
Предположения о локальном потеплении в те века высказывались и раньше, но их инструментальная проверка сделана впервые.
Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Geology.
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