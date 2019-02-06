«Они не жалуются»: как роботы увольняют журналистов

Ведущие мировые СМИ уже давно используют искусственный интеллект при создании новостных материалов, но простые читатели об этом даже не догадываются. Что может написать робот, чем он лучше человека и исчезнут ли журналисты — в материале «Газеты.Ru»

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Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни, включая журналистику. Несмотря на то, что автономный робот-репортер, пишущий аналитические тексты, пока является чем-то фантастическим, ведущие мировые СМИ уже давно используют ИИ и технологии при создании некоторых материалов, сообщает The New York Times

Практически треть контента, публикуемого Bloomberg News , создана с использованием автоматизирующих технологий. Благодаря системе, которая получила название Cyborg, издание создает тысячи новостей.

Так, например, ИИ может проанализировать финансовый отчет в момент его появления и моментально опубликовать новость, которая будет включать в себя самые актуальные факты и цифры.

The Associated Press использует роботов для создания новостей о низших бейсбольных лигах США — ИИ отлично справляется с оглашением результатов матча и определением лучших игроков. AP начала эксплуатировать технологии для написания материалов еще в 2014 году, заключив контракт с компанией Automated Insights.

Помимо бейсбола, роботы-журналисты в The Associated Press также освещают информацию о финансовых отчетах мировых компаний. Благодаря искусственному интеллекту, количество подобных новостей выросло с 300 до 3700 за один квартал.

На прошлой неделе австралийская версия The Guardian выпустила первую историю, написанную искусственным интеллектом — она была посвящена объемам пожертвований в адрес той или иной политической партии. Forbes на текущий момент тестирует инструмент под названием Bertie, который будет помогать корреспондентам, генерируя для них шаблоны материалов.

газете The Washington Post трудится робот Heliograf, который доказал свою полезность во время Летних Олимпийских игр-2016, а также президентских выборов в США.

Кроме того, Heliograf был задействован при публикациях, освещающих местные выборы в отдельных регионах — такая практика называется геотаргетинг.

«Когда речь заходит о СМИ международного масштаба, существует риск потери той аудитории, которую интересуют истории об их небольших сообществах. Поэтому мы задумались — как мы может расширить наш охват?» — вспоминает директор стратегических инициатив издания Джереми Гилберт.

У вышеперечисленных изданий также работает внутренняя система оповещения, если ИИ сталкивается с нестандартной для себя информацией. В таком случае журналист-человек анализирует инфоповод и решает, потребуется ли изданию расширенная версия материала, которая дополнит работу робота.

Что ждет журналистов

ИИ-журналистика не так проста, как кажется — разработчики прикладывают много усилий для создания программы, которая потом наполняется большим количеством шаблонов с разными версиями и концовками.

Несмотря на то что и в работе искусственного интеллекта случаются промахи, эксперты приветствуют использование роботов в СМИ. Прежде всего, ИИ не требуется орфографическая проверка — он «грамотен от природы» и соблюдает все языковые правила, которые в него заложены.

Кроме того, в отличие от обычных корреспондентов, которые считают монотонную работу скучной, система делает свое дело тихо и «никогда не жалуется».

Впрочем, журналисты-роботы пока не станут полноценной заменой людям, считает директор по партнерству The Associated Press Лиза Гиббс. По ее словам, освобождение человека от рутины позволит ему проводить больше времени за творческой работой.

«Работа журналиста подразумевает под собой креативность, любопытство. Ее смысл в повествовании, нахождении фактов, обеспечении подотчетности органов власти, критическом мышлении и оценке — мы хотим, чтобы наши журналисты тратили свою энергию именно на это», — заявила Гиббс.

The Wall Street Journal и Dow Jones проводят эксперименты, чтобы заставить технологии выполнять и другие задания, облегчающие жизнь редакции, например, переводить аудио в текст или распознавать изображения, которые подверглись фотомонтажу.

«Если несколько лет назад ИИ был новой технологией, используемой в IT-компаниях, но теперь он стал необходимостью для всех. Я считаю, что в скором времени огромным числом инструментов журналистики будет управлять искусственный интеллект», — заявил глава департамента разработки и исследований WSJ Франческо Маркони.

Маркони сравнил внедрение ИИ с изобретением телефона и его повсеместным появлением: «Это новая сфера, но технологии движутся вперед. Сегодня это ИИ, завтра — блокчейн, а через десять лет будет что-то еще. Единственное, что не меняется — это стандарты журналистики».