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Новое массовое вымирание видов связали с потреблением мяса 

Российская Газета + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Самой большой угрозой для видов, находящихся на грани исчезновения, является потребление мяса человеком. К такому выводу пришли экологи, проанализировавшие 362 существующих вида мегафауны (всех крупных животных).
Ученые обнаружили, что численность 70 процентов видов мегафауны сокращается, а 59 процентов находится на грани исчезновения. Полный текст исследования опубликован в журнале Conservation Letters.
Главной угрозой в каждом классе мегафауны оказалась прямая добыча людьми. Наиболее распространенным мотивом ученые определили потребление мяса. Исключением явились рептилии, где главный интерес человека составляли яйца. Также мотивом вылова было использование в медицинских целях и применение в хозяйстве шкур и плавников. Под угрозой находятся, в частности, китовая акула, белуга, африканский слон, сомалийский страус, синий кит и другие.
— Иногда убийство животных является законным, иногда незаконным, иногда непреднамеренным, как во время крупных уловов. Если эта тенденция сохранится, мы потеряем многие виды, мир обеднеет, — рассказал The Guardian профессор Уильям Риппл, один из авторов исследования. Экологи призвали к действиям на международном уровне для спасения животных. "Люди стали супер-хищниками. Многие животные имеют низкую скорость размножения, поэтому они столь уязвимы", — заключил эколог.
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Наука и техника , The Guardian
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