Новое массовое вымирание видов связали с потреблением мяса

Самой большой угрозой для видов, находящихся на грани исчезновения, является потребление мяса человеком. К такому выводу пришли экологи, проанализировавшие 362 существующих вида мегафауны (всех крупных животных).

Ученые обнаружили, что численность 70 процентов видов мегафауны сокращается, а 59 процентов находится на грани исчезновения. Полный текст исследования опубликован в журнале Conservation Letters.

Главной угрозой в каждом классе мегафауны оказалась прямая добыча людьми. Наиболее распространенным мотивом ученые определили потребление мяса. Исключением явились рептилии, где главный интерес человека составляли яйца. Также мотивом вылова было использование в медицинских целях и применение в хозяйстве шкур и плавников. Под угрозой находятся, в частности, китовая акула, белуга, африканский слон, сомалийский страус, синий кит и другие.