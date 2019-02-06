«Черные археологи» нашли гробницу рядом с пирамидой Хеопса

В районе египетского комплекса пирамид Гизы «черные археологи» нашли неизвестную древнюю гробницу, которая может иметь отношение к находящейся неподалеку пирамиде Хеопса.

Незаконные раскопки преступники проводили по ночам внутри частного жилого дома, который располагался в 30 метрах от пирамиды Хеопса. Из здания «черные археологи» сделали лаз, ведущий к длинному коридору и вырубленным в камне залам, передает РИА «Новости» со ссылкой на египетскую газету «Аль-Ахрам».

В одном из этих залов находились мужские каменные статуи с поврежденными головами и древний керамический сосуд. Осмотревшие находки ученые решили, что гробница может относиться приблизительно к 2504-2347 годам до н.э. (пятая династия фараонов). Специалисты допускают, что находка может быть связана с другими гробницами или даже пирамидой Хеопса сетью катакомб

Бывший министр по делам древностей Египта и археолог Захи Хавас рассказал, что под жилым кварталом в районе находки могут находиться другие древние гробницы и постройки, однако из-за плотной застройки домами ученые не могут вести раскопки на этой территории.

Строго запрещено это делать и самим жителям частных домов в этом районе. Нарушившие запрет преступники в настоящее время задержаны полицией. Раскопанную ими гробницу изучает министерство по делам древностей Египта.

В конце 2016 года археологи обнаружили в Египте древний город и кладбище. Размеры расположенных там усыпальниц превышали размах первых правителей страны, что говорило о высоком социальном статусе захороненных там людей.

Также в 2016 году в Египте был обнаружен некрополь возрастом около 3 тыс. 400 лет.