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«Черные археологи» нашли гробницу рядом с пирамидой Хеопса 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Фото: РИА Новости
В районе египетского комплекса пирамид Гизы «черные археологи» нашли неизвестную древнюю гробницу, которая может иметь отношение к находящейся неподалеку пирамиде Хеопса.
Незаконные раскопки преступники проводили по ночам внутри частного жилого дома, который располагался в 30 метрах от пирамиды Хеопса. Из здания «черные археологи» сделали лаз, ведущий к длинному коридору и вырубленным в камне залам, передает РИА «Новости» со ссылкой на египетскую газету «Аль-Ахрам».
В одном из этих залов находились мужские каменные статуи с поврежденными головами и древний керамический сосуд. Осмотревшие находки ученые решили, что гробница может относиться приблизительно к 2504-2347 годам до н.э. (пятая династия фараонов). Специалисты допускают, что находка может быть связана с другими гробницами или даже пирамидой Хеопса сетью катакомб
Бывший министр по делам древностей Египта и археолог Захи Хавас рассказал, что под жилым кварталом в районе находки могут находиться другие древние гробницы и постройки, однако из-за плотной застройки домами ученые не могут вести раскопки на этой территории.
Строго запрещено это делать и самим жителям частных домов в этом районе. Нарушившие запрет преступники в настоящее время задержаны полицией. Раскопанную ими гробницу изучает министерство по делам древностей Египта.
В конце 2016 года археологи обнаружили в Египте древний город и кладбище. Размеры расположенных там усыпальниц превышали размах первых правителей страны, что говорило о высоком социальном статусе захороненных там людей.
Также в 2016 году в Египте был обнаружен некрополь возрастом около 3 тыс. 400 лет.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости
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